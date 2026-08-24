Concept Sport Emotion Paddle ados (13 ans et plus) Promenade des Planches Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Concept Sport Emotion – Paddle ados (13 ans et plus)

Promenade des Planches Concept Sport Emotion Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-10-19 14:00:00

fin : 2026-10-30 15:30:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-26

Pendant 1h0 vos enfants découvriront pas à pas le monde du kayak et du kayak-surf. Chez nous pas de long discours mais beaucoup de jeux, ou chaque enfant enrichira son expérience pour progresser et devenir un kayakiste.

Offrez à vos ados des vacances inoubliables !

Notre stage de kayak en mer PADDLE ADO permet aux jeunes de 13 à 18 ans de découvrir les joies de la navigation en mer en toute sécurité… et dans la bonne humeur !

> Une expérience fun, sportive et enrichissante

Encadrés par des moniteurs expérimentés et diplômés d’État, les adolescents apprendront :

– Les bases du kayak en mer

– Les techniques pour prendre en main leur embarcation

– Les bons gestes pour naviguer en sécurité

En quelques jours, ils seront capables de profiter pleinement des sensations du kayak en mer, tout en évoluant dans un environnement naturel exceptionnel.

> Un stage pour apprendre… et se dépasser

Au-delà du sport, ce stage est aussi l’occasion pour eux de :

– Se faire de nouveaux amis

– Gagner en confiance en sortant de leur zone de confort

– Découvrir la côte sous un angle unique

– Vivre des aventures passionnantes et créer des souvenirs mémorables

Les groupes sont volontairement limités afin d’assurer un accompagnement personnalisé.

> Tarifs

– Séance unique : 28 € / personne

– Stage 3 jours : 80 €

– Stage 5 jours : 132 €

– Label Famille + : –10 % pour l’inscription de 2 enfants minimum de la même famille

> Conditions météorologiques

– Activité maintenue en cas de pluie (équipement adapté).

– Annulation en cas d’orage ou de conditions dangereuses.

– Des points météo sont effectués très régulièrement.

– Nous faisons notre possible pour prévenir 48h avant en cas d’annulation.

– Aucun frais d’annulation ne sera prélevé si la décision vient de l’organisateur. .

Promenade des Planches Concept Sport Emotion Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 7 64 49 46 81

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English : Concept Sport Emotion – Paddle ados (13 ans et plus)

For 1h30, your children will discover the world of kayaking and kayak-surfing step by step. With us, no long speeches but lots of games, where each child enriches his or her experience to progress and become a kayaker.

L’événement Concept Sport Emotion – Paddle ados (13 ans et plus) Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville