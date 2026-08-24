Concept Sport Emotion Paddle kid (8 à 12 ans) Promenade des Planches Trouville-sur-Mer
lundi 19 octobre 2026 · Promenade des Planches · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Concept Sport Emotion – Paddle kid (8 à 12 ans)
Promenade des Planches Concept Sport Emotion Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-10-19 14:00:00
fin : 2026-10-30 15:30:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-26
Pendant 1h vos enfants découvriront pas à pas le monde du kayak et du kayak surf. Chez nous pas de long discours mais beaucoup de jeux, ou chaque enfant enrichira son expérience pour progresser et devenir un kayakiste.
Vous cherchez une activité extérieure amusante et éducative pour vos enfants pendant les vacances ? Inscrivez-les à notre stage de kayak PADDLE KID !
> Un stage pensé pour les 8–12 ans
Conçu spécialement pour les enfants, ce stage leur permet d’apprendre les bases du kayak en toute sécurité et dans une ambiance ludique. Encadrés par des moniteurs expérimentés et diplômés d’État, ils découvriront :
– Les techniques essentielles pour pagayer en sécurité
– Les gestes pour manœuvrer et gérer leur kayak dans différentes conditions
– La faune et la flore locales, pour une immersion nature enrichissante
> Une expérience pédagogique et fun
Les cours durent 1h30 par jour et alternent ateliers, jeux et moments d’apprentissage afin de :
– Mieux appréhender le milieu aquatique
– Comprendre les bases de la navigation en mer
– Développer leur aisance dans l’eau et leur sentiment de sécurité
Les groupes sont volontairement restreints pour garantir une attention personnalisée et une expérience de qualité.
> Tarifs
– Séance unique : 28 €
– Stage 3 jours : 80 €
– Stage 5 jours : 132 €
– Label Famille + : –10 % pour l’inscription de 2 enfants minimum d’une même famille
> Conditions météorologiques
– Activité maintenue en cas de pluie (équipement adapté).
– Annulation en cas d’orage ou de conditions inappropriées.
– Des points météo sont effectués régulièrement : nous nous engageons à prévenir, dans la mesure du possible, 48h avant en cas d’annulation.
– Aucuns frais d’annulation ne seront prélevés si la décision vient de l’organisation. .
Promenade des Planches Concept Sport Emotion Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 7 64 49 46 81
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English : Concept Sport Emotion – Paddle kid (8 à 12 ans)
For 1 hour, your children will discover the world of kayaking and kayak surfing step by step. With us, no long speeches but lots of games, where each child enriches his or her experience to progress and become a kayaker.
L’événement Concept Sport Emotion – Paddle kid (8 à 12 ans) Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville
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