Concept Sport Emotion Randonnée en kayak au pied des Roches noires Plage Trouville-sur-Mer
samedi 3 octobre 2026 · Plage · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Concept Sport Emotion – Randonnée en kayak au pied des Roches noires
Plage Concept Sport Emotion Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-24 11:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-24 2026-10-30
Concept Sport Emotion vous propose de découvrir, vues de la mer, les falaises des «Roches Noires» de Trouville et de Villerville.
Ce site tout en longueur démarre à l’est de Trouville-sur-Mer pour s’étendre sur près de quatre kilomètres jusqu’à la commune de Villerville.
(8km/2h) – Niveau 2
Concept Sport Emotion vous propose de découvrir, vues de la mer, les falaises des « Roches Noires » de Trouville et de Villerville.
Ce site tout en longueur démarre à l’est de Trouville-sur-Mer pour s’étendre sur près de quatre kilomètres jusqu’à la commune de Villerville.
Il offre un magnifique point de vue sur la mer, qui a amené bon nombre de notables au siècle dernier à y édifier leur villa. Les mouvements de terrain récurrents en ont fait regretter plus d’un lorsque des fissures ont commencé à se propager dans leurs murs ! Depuis, le périmètre est devenu inconstructible.
Ce site est d’une importance internationale pour l’hivernage des Huîtriers-pie. Ceux-ci, ainsi que d’autres espèces de limicoles (courlis, bécasseaux, chevaliers…), viennent se nourrir des mollusques, bivalves et de vers sur les moulières dès qu’elles sont découvertes par la marée. À la basse-mer, on peut entendre les chants de tous ces oiseaux ripaillant alors que la vue ne nous permet pas de les localiser tant ils sont éloignés (parfois près d’un kilomètre). L’intensité du concert donne, malgré tout, une idée des effectifs importants présents en nourrissage.
Durée 2 heures Difficulté 2 / 5
(8km/2h) – Niveau 2
A partir de 6 ans
Accompagnateur adulte : Obligatoire
La formule comprend :
La mise à disposition de Kayak 1 ou 2 à 3 places accessibles à tous niveaux de pratique
Équipement de sécurité combinaison néoprène si nécessaire
Un moniteur accompagnateur diplômé d’état
Équipement à prévoir :
Maillot de bain
Serviette
Vêtements de change
Protections solaire : lunettes de soleil, casquette et crème solaire
Bouteille d’eau
Documents à fournir :
Pour les mineurs une attestation des parents certifiant que l’enfant est en bonne santé et une attestation des parents certifiant que l’enfant sait nager 25 mètres
L’accompagnateur nautique est un professionnel, diplômé d’état. Annulation en cas d’orage. Randonnée possible en cas de pluie (équipement adapté) vent ou mer faiblement agitée. Des points météo sont fait régulièrement, nous nous engageons à essayer de vous prévenir 48 heures avant l’activité si nous l’annulons pour des conditions inappropriées. Dans ces conditions aucun frais d’annulation ne vous sera prélevé. .
Plage Concept Sport Emotion Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 7 64 49 46 81 conceptsportemotion@gmail.com
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English : Concept Sport Emotion – Randonnée en kayak au pied des Roches noires
Concept Sport Emotion invites you to discover the « Roches Noires » cliffs at Trouville and Villerville, as seen from the sea.
The long cliffs start east of Trouville-sur-Mer and extend for almost four kilometers to Villerville.
(8km/2h) – Level 2
L’événement Concept Sport Emotion – Randonnée en kayak au pied des Roches noires Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville
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