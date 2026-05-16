Concert 1492, un voyage musical au temps des caravelles Eglise Notre Dame Tonnerre

Tonnerre

Concert 1492, un voyage musical au temps des caravelles

Eglise Notre Dame 7B Place Charles de Gaulle Tonnerre Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’ensemble Obsidienne accompagné du choeur du Tonnerrois vous propose un voyage dans le temps jusqu’en Amérique avec le concert 1492, un voyage musical au temps des caravelles en jouant le Cancionero de Palacio. .

Eglise Notre Dame 7B Place Charles de Gaulle Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 14 48

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English : Concert 1492, un voyage musical au temps des caravelles

L’événement Concert 1492, un voyage musical au temps des caravelles Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois