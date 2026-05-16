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Concert 1492, un voyage musical au temps des caravelles Eglise Notre Dame Tonnerre

Concert 1492, un voyage musical au temps des caravelles Eglise Notre Dame Tonnerre samedi 20 juin 2026.

Lieu : Eglise Notre Dame

Adresse : 7B Place Charles de Gaulle

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15 Tarif réduit Tarif jeunes

Tonnerre

Concert 1492, un voyage musical au temps des caravelles

Eglise Notre Dame 7B Place Charles de Gaulle Tonnerre Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

L’ensemble Obsidienne accompagné du choeur du Tonnerrois vous propose un voyage dans le temps jusqu’en Amérique avec le concert 1492, un voyage musical au temps des caravelles en jouant le Cancionero de Palacio.   .

Eglise Notre Dame 7B Place Charles de Gaulle Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 14 48 

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English : Concert 1492, un voyage musical au temps des caravelles

L’événement Concert 1492, un voyage musical au temps des caravelles Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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