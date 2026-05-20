Soirée Chevalier Néon Marché couvert Tonnerre

Tonnerre

Soirée Chevalier Néon

Marché couvert 13 Rue de l’Hôtel de Ville Tonnerre Yonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-09 01:00:00

Date(s) :

2026-07-08

COHUE! présente CHEVALIER NÉON, une grande soirée électro qui se tiendra le mercredi 8 juillet 2026 au Marché Couvert de Tonnerre, de 19h à 1h.

Le Marché Couvert se transformera en un espace immersif mêlant lumières et musique électronique. Pensée comme une fête conviviale et accessible à tous, cette soirée promet une ambiance intense et festive portée par des cinq DJ sets, une scénographie lumineuse et une énergie collective unique.

Le public est invité à venir exprimer son style et participer à l’univers visuel de la soirée.

COHUE! défend une fête ouverte, inclusive et respectueuse. Aucun comportement discriminatoire, agressif ou irrespectueux ne sera toléré afin de garantir un espace sûr et bienveillant pour toutes et tous.

Dès 15h, un village électro-festif en libre accès prendra place au Square Anne Sylvestre à Tonnerre avec animations et temps de convivialité avant le lancement de la soirée.

Toutes les informations et actualités sont à retrouver sur nos réseaux sociaux.

Buvette et restauration sur place

Parkings Place de la République ou Parking de la Gare

CONCERT DEBOUT UNIQUEMENT

PMR nous contacter en amont du concert par téléphone au 07 80 99 21 41 pour vous accueillir au mieux. .

Marché couvert 13 Rue de l’Hôtel de Ville Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bonjour@stoncca-live.fr

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English : Soirée Chevalier Néon

L’événement Soirée Chevalier Néon Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)