Conférence La RDA dans le monde Salle Marland Tonnerre

Tonnerre

Conférence La RDA dans le monde

Salle Marland 10 Rue François Mitterrand Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La RDA dans le monde La solidarité socialiste comme réponse à l’isolement .

Salle Marland 10 Rue François Mitterrand Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté association.musee.rda@gmail.com

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English : Conférence La RDA dans le monde

L’événement Conférence La RDA dans le monde Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois