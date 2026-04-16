Visite guidée à Tonnerre Mystères de l’Eau et Splendeurs Médiévales Place de la Gare Tonnerre

Tonnerre

Visite guidée à Tonnerre Mystères de l’Eau et Splendeurs Médiévales

Place de la Gare Parking de la Gare de Tonnerre Tonnerre Yonne

Tarif : 16.5 – 16.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:30:00

fin : 2026-05-15 12:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Laissez-vous conter l’histoire fascinante de Tonnerre, cité de caractère nichée au cœur de l’Yonne. Accompagné d’une guide-conférencière, plongez dans un voyage temporel où l’eau et la pierre se rencontrent pour révéler les secrets de la Bourgogne.

Au programme de votre exploration

L’Énigme de la Fosse Dionne Découvrez cette source vauclusienne aux eaux turquoise, véritable joyau du centre-ville. Entre légendes et réalités historiques, votre guide vous dévoilera les mystères de ce lavoir monumental à l’aura mystique.

Charme de la Ville Basse Flânez au fil des ruelles pittoresques pour saisir l’âme de la cité, entre architecture préservée et anecdotes sur la vie des Tonnerrois à travers les siècles.

Immersion à l’Hôtel-Dieu Terminez en apothéose par une visite guidée complète de cet hôpital médiéval exceptionnel, fondé au XIIIe siècle par Marguerite de Bourgogne. Avec sa charpente monumentale et sa salle des malades de près de 90 mètres de long, c’est l’un des plus grands et des mieux conservés d’Europe. .

Place de la Gare Parking de la Gare de Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 22 30 02

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English : Visite guidée à Tonnerre Mystères de l’Eau et Splendeurs Médiévales

L’événement Visite guidée à Tonnerre Mystères de l’Eau et Splendeurs Médiévales Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)