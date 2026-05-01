Guet-Apens Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre
Guet-Apens Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre samedi 16 mai 2026.
Tonnerre
Guet-Apens
Cité éducative et artistique du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Concert Guet-Apens à la Cité éducative et artistique du Tonnerrois le samedi 16 mai à 20h. .
Cité éducative et artistique du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Guet-Apens
L’événement Guet-Apens Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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