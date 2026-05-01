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Guet-Apens Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre

Guet-Apens Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre samedi 16 mai 2026.

Lieu : Cité éducative et artistique du Tonnerrois

Adresse : 6 Rue du Professeur Abel Minard

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Tonnerre

Guet-Apens

Cité éducative et artistique du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Concert Guet-Apens à la Cité éducative et artistique du Tonnerrois le samedi 16 mai à 20h.   .

Cité éducative et artistique du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Guet-Apens

L’événement Guet-Apens Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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