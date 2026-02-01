Saint-Valentin autour du pressoir Autour du Pressoir Tonnerre

Saint-Valentin autour du pressoir

Autour du Pressoir 1 Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre Yonne

Autour du pressoir vous propose de vous régalez en couple, entre amis, en famille ou en solo !

Venez découvrir notre cuisine gourmande, de saison et ayant à cœur de mettre en avant les produits des producteurs locaux.

Menu proposé du 13 février (soir) au 15 février (midi et soir). .

