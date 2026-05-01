L’affaire Tonnerresol, festival international de bandes dessinées Tonnerre
L’affaire Tonnerresol, festival international de bandes dessinées Tonnerre samedi 16 mai 2026.
Tonnerre
L’affaire Tonnerresol, festival international de bandes dessinées
Espace Marland, espace Bouchez, cinéma, atelier Beatiho, ça presse et galerie Alfred Grévin Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 20:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Le festival Tonnerresol c’est ça cette promesse que notre équipe de bénévoles, fous et acharnés, se fait et vous fait de continuer malgré tout à créer un espace de culture, d’échanges et de joie autour de la bande dessinée. Donc, nous revoici pour la troisième année consécutive ; comme le chantait Renaud Toujours la banane, toujours debout ! .
Espace Marland, espace Bouchez, cinéma, atelier Beatiho, ça presse et galerie Alfred Grévin Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 16 32 81 librairie.maipiu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’affaire Tonnerresol, festival international de bandes dessinées
L’événement L’affaire Tonnerresol, festival international de bandes dessinées Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
À voir aussi à Tonnerre (Yonne)
- CHARLIE WINSTON MARCHE COUVERT Tonnerre 6 mai 2026
- Charlie Winston Marché Couvert Tonnerre 7 mai 2026
- Guinguette De l’ombre à la lumière Musée associatif Tonnerre 8 mai 2026
- Festival Il Gardellino Eglise Saint-Pierre Tonnerre 14 mai 2026
- Visite guidée à Tonnerre Mystères de l’Eau et Splendeurs Médiévales Place de la Gare Tonnerre 15 mai 2026