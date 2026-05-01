Tonnerre

L’affaire Tonnerresol, festival international de bandes dessinées

Espace Marland, espace Bouchez, cinéma, atelier Beatiho, ça presse et galerie Alfred Grévin Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Le festival Tonnerresol c’est ça cette promesse que notre équipe de bénévoles, fous et acharnés, se fait et vous fait de continuer malgré tout à créer un espace de culture, d’échanges et de joie autour de la bande dessinée. Donc, nous revoici pour la troisième année consécutive ; comme le chantait Renaud Toujours la banane, toujours debout ! .

Espace Marland, espace Bouchez, cinéma, atelier Beatiho, ça presse et galerie Alfred Grévin Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 16 32 81 librairie.maipiu@gmail.com

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English : L’affaire Tonnerresol, festival international de bandes dessinées

L’événement L’affaire Tonnerresol, festival international de bandes dessinées Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois