Le Chevalier d’Eon Une vie sans queue ni tête Rue de l’Hôtel de ville Tonnerre vendredi 29 mai 2026.

Rue de l’Hôtel de ville Cinéma théâtre de Tonnerre Tonnerre Yonne

Début : 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-05-30

2026-05-29 2026-05-30

Le Chevalier d’Eon, héros d’intrigues politiques et missions secrètes au service de la France, est célèbre pour sa double identité, mëlant homme et femme. A une époque où l’identité était peu questionnée, il a assumé ce choix grâce à son statut et son intelligence. Son histoire fascinante, digne d’une pièce de théâtre, montre que les enjeux d’identité sont intemporels et se prêtent à une réflexion captivante.

Distribution

Félix Fourès Louis XV / Bestoutchev-Vonrontsov / Beaumarchais / le Comte de Guerchy

Moana Ferré la Tsarine Elisabeth / l’Opinion public / Nivernais / Louis XVI / Mlle Bertin

Laurent Clément Le Chevalier d’Eon

Ecriture et mise en scène Jean-Baptiste Debost .

