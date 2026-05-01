Brunch à volonté L’Abbaye Tonnerre

Tonnerre

Brunch à volonté

L’Abbaye Chemin de Belair Tonnerre Yonne

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 12:00:00

fin : 2026-05-17 15:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Grand brunch buffet Ambiance musicale avec DJ 45€ par personne .

L’Abbaye Chemin de Belair Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 87 16

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English : Brunch à volonté

L’événement Brunch à volonté Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois