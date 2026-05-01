Festival Il Gardellino Eglise Saint-Pierre Tonnerre
Festival Il Gardellino Eglise Saint-Pierre Tonnerre jeudi 14 mai 2026.
Tonnerre
Festival Il Gardellino
Eglise Saint-Pierre Chemin des Roches Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 17:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16
Il Gardellino et L’académie de musique ancienne de Tonnerre (AMAT) vous proposent 3 concerts et une masterclasse du 14 au 17 mai 2026 à l’Eglise Saint-Pierre et aux locaux de l’AMAT à Tonnerre.
Premier concert Skip Sempé (Cluny), jeudi 14 mai à 18h30 à l’Eglise Saint-Pierre pour un récital de clavecin (Chambonnières, Bach). Deuxième concert Ensemble Il Gardellino (Bruxelles) et Skip Sempé, vendredi 15 mai à 18h30 à l’Eglise Saint-Pierre pour de la musique de chambre (Couperin, Bach, Boismortier). Troisième concert samedi 16 mai à 17h30 à l’Eglise Saint-Pierre pour de la musique de chambre (Couperin, Bach, Boismortier).
Masterclass de violoncelle baroque avec Ira Givol, concert de restitution dimanche 17 mai à 12h30 à l’AMAT, 5 rue Jean Garnier. .
Eglise Saint-Pierre Chemin des Roches Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +32 475 65 98 80 bernard.claeys@ilgardellino.be
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English : Festival Il Gardellino
L’événement Festival Il Gardellino Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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