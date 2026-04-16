Visite guidée Hôtel d’Uzès Office de Tourisme Tonnerre
Visite guidée Hôtel d’Uzès Office de Tourisme Tonnerre lundi 18 mai 2026.
Tonnerre
Visite guidée Hôtel d’Uzès
Office de Tourisme 61 Rue de l’Hôpital Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 10:00:00
fin : 2026-05-18 16:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Pour fêter les 100 ans du classement aux Monuments Historiques de l’Hôtel d’Uzès, l’Office de Tourisme Chablis Cure Yonne et Tonnerrois vous propose une visite guidée flash. Découvrez l’histoire de ce bel hôtel, lieu de naissance du célèbre Chevalier d’Eon, en 30 minutes, le 18 mais 2026. 4 départs de visites seront disponibles 10h, 12h 14h et 16h. Pensez à réserver votre place ! .
Office de Tourisme 61 Rue de l’Hôpital Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 14 48
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English : Visite guidée Hôtel d’Uzès
L’événement Visite guidée Hôtel d’Uzès Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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