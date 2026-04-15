Conférence La RDA dans le monde la solidarité socialiste comme réponse à l’isolement Rue François Mitterrand Tonnerre
Conférence La RDA dans le monde la solidarité socialiste comme réponse à l’isolement Rue François Mitterrand Tonnerre samedi 23 mai 2026.
Tonnerre
Conférence La RDA dans le monde la solidarité socialiste comme réponse à l’isolement
Rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Conférence de Sandrine Kott, la RDA dans le monde la solidarité socialiste comme réponse à l’isolement. Conférence suivie d’une séance de dédicace ainsi que d’un pot de l’amitié .
Rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté association.musee.rda@gmail.com
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English : Conférence La RDA dans le monde la solidarité socialiste comme réponse à l’isolement
L’événement Conférence La RDA dans le monde la solidarité socialiste comme réponse à l’isolement Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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