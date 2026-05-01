Tonnerre

Faisons connaissance avec la forêt

Tonnerroise

Forêt de Tonnerre Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Observation naturaliste de la forêt de Tonnerre dans le cadre de la fête de la nature. La forêt est un milieu complexe, où tout est lié. Plantes, arbres, animaux et champignons naissent, se développent et évoluent ensemble au fil du temps. Qu’est-ce qui fait qu’une forêt est en bonne santé ? Au-delà d’une simple balade, nous vous proposons de juger par vous-mêmes au moyen d’un outil d’évaluation simple. .

Forêt de Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 42 73 85 arpent@foret-tonnerroise.fr

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English : Faisons connaissance avec la forêt

Tonnerroise

L’événement Faisons connaissance avec la forêt

Tonnerroise Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois