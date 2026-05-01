Faisons connaissance avec la forêt Tonnerroise Tonnerre
Faisons connaissance avec la forêt Tonnerroise Tonnerre samedi 23 mai 2026.
Tonnerre
Faisons connaissance avec la forêt
Tonnerroise
Forêt de Tonnerre Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Observation naturaliste de la forêt de Tonnerre dans le cadre de la fête de la nature. La forêt est un milieu complexe, où tout est lié. Plantes, arbres, animaux et champignons naissent, se développent et évoluent ensemble au fil du temps. Qu’est-ce qui fait qu’une forêt est en bonne santé ? Au-delà d’une simple balade, nous vous proposons de juger par vous-mêmes au moyen d’un outil d’évaluation simple. .
Forêt de Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 42 73 85 arpent@foret-tonnerroise.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Faisons connaissance avec la forêt
Tonnerroise
L’événement Faisons connaissance avec la forêt
Tonnerroise Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
À voir aussi à Tonnerre (Yonne)
- Audition libre Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre 20 mai 2026
- Cocktails & Sunset L’Abbaye Tonnerre 22 mai 2026
- Concert Dj Set Tonnerre 22 mai 2026
- Conférence La RDA dans le monde la solidarité socialiste comme réponse à l’isolement Rue François Mitterrand Tonnerre 23 mai 2026
- Conférence de Sandrine Kott Salle Marland Tonnerre 23 mai 2026