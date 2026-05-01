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Cocktails & Sunset L’Abbaye Tonnerre

Cocktails & Sunset L’Abbaye Tonnerre vendredi 22 mai 2026.

Lieu : L'Abbaye

Adresse : Chemin de Belair

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Tonnerre

Cocktails & Sunset

L’Abbaye Chemin de Belair Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Soirée estivale transats, pétanque, rosé… DJ set avec Laurent Dormecy. Entrée gratuite   .

L’Abbaye Chemin de Belair Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 87 16 

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English : Cocktails & Sunset

L’événement Cocktails & Sunset Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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