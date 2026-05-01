Cocktails & Sunset L’Abbaye Tonnerre
Cocktails & Sunset L’Abbaye Tonnerre vendredi 22 mai 2026.
Tonnerre
Cocktails & Sunset
L’Abbaye Chemin de Belair Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Soirée estivale transats, pétanque, rosé… DJ set avec Laurent Dormecy. Entrée gratuite .
L’Abbaye Chemin de Belair Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 87 16
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English : Cocktails & Sunset
L’événement Cocktails & Sunset Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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