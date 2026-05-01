Cocktails & Sunset L’Abbaye Tonnerre

Tonnerre

Cocktails & Sunset

L’Abbaye Chemin de Belair Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Soirée estivale transats, pétanque, rosé… DJ set avec Laurent Dormecy. Entrée gratuite .

L’Abbaye Chemin de Belair Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 87 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cocktails & Sunset

L’événement Cocktails & Sunset Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois