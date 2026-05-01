Audition libre Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre

Tonnerre

Audition libre

Cité éducative et artistique du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Audition libre à la Cité éducative et aristique du Tonnerrois le mercredi 20 mai à 18h30. .

Cité éducative et artistique du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26 conservatoire@ccltb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Audition libre

L’événement Audition libre Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois