Audition libre Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre
Audition libre Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre mercredi 20 mai 2026.
Tonnerre
Audition libre
Cité éducative et artistique du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Audition libre à la Cité éducative et aristique du Tonnerrois le mercredi 20 mai à 18h30. .
Cité éducative et artistique du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26 conservatoire@ccltb.fr
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English : Audition libre
L’événement Audition libre Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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