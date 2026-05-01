Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Audition libre Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre

Audition libre Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Cité éducative et artistique du Tonnerrois

Adresse : 6 Rue du Professeur Abel Minard

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Tonnerre

Audition libre

Cité éducative et artistique du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Audition libre à la Cité éducative et aristique du Tonnerrois le mercredi 20 mai à 18h30.   .

Cité éducative et artistique du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26  conservatoire@ccltb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Audition libre

L’événement Audition libre Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

À voir aussi à Tonnerre (Yonne)