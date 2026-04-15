Conférence de Sandrine Kott Salle Marland Tonnerre

Tonnerre

Conférence de Sandrine Kott

Salle Marland 10 rue François Mitterrand Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde la solidarité socialiste comme réponse à l’isolement .

Salle Marland 10 rue François Mitterrand Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté association.musee.rda@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence de Sandrine Kott

L’événement Conférence de Sandrine Kott Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois