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Conférence de Sandrine Kott Salle Marland Tonnerre

Conférence de Sandrine Kott Salle Marland Tonnerre samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle Marland

Adresse : 10 rue François Mitterrand

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Tonnerre

Conférence de Sandrine Kott

Salle Marland 10 rue François Mitterrand Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde la solidarité socialiste comme réponse à l’isolement   .

Salle Marland 10 rue François Mitterrand Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   association.musee.rda@gmail.com

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English : Conférence de Sandrine Kott

L’événement Conférence de Sandrine Kott Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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