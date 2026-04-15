Conférence de Sandrine Kott Salle Marland Tonnerre
Conférence de Sandrine Kott Salle Marland Tonnerre samedi 23 mai 2026.
Tonnerre
Conférence de Sandrine Kott
Salle Marland 10 rue François Mitterrand Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde la solidarité socialiste comme réponse à l’isolement .
Salle Marland 10 rue François Mitterrand Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté association.musee.rda@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence de Sandrine Kott
L’événement Conférence de Sandrine Kott Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
À voir aussi à Tonnerre (Yonne)
- C du Joly Rue de l’Hôtel de ville Tonnerre 25 avril 2026
- La Fosse Dionne & les coteaux d’Epineuil Tonnerre Yonne 1 mai 2026
- Tonnerre et sa forêt Tonnerre Yonne 1 mai 2026
- Tonnerre, sa forêt et sa vigne en lyre Tonnerre Yonne 1 mai 2026
- Concert Le swing à la française Le Chat qui rêve Tonnerre 2 mai 2026