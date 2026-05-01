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Conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde Rue François Mitterrand Tonnerre

Conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde Rue François Mitterrand Tonnerre samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue François Mitterrand

Adresse : Espace Marland

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Tonnerre

Conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde

Rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

L’association de préservation et de soutien du Musée de la RDA vous invite à une conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde la solidarité socialiste comme réponse à l’isolement .
La conférence sera suivie d’une séance de dédicace ainsi que d’un pot de l’amitié   .

Rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   association.musee.rda@gmail.com

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English : Conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde

L’événement Conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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