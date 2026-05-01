Conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde Rue François Mitterrand Tonnerre
Conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde Rue François Mitterrand Tonnerre samedi 23 mai 2026.
Tonnerre
Conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde
Rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
L’association de préservation et de soutien du Musée de la RDA vous invite à une conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde la solidarité socialiste comme réponse à l’isolement .
La conférence sera suivie d’une séance de dédicace ainsi que d’un pot de l’amitié .
Rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté association.musee.rda@gmail.com
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English : Conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde
L’événement Conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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