Descente de caisses à savon Tonnerre
Descente de caisses à savon Tonnerre dimanche 14 juin 2026.
Tonnerre
Descente de caisses à savon
Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Ne manquez pas la 3ème édition de la descente de caisses à savon ! Venez en tant que visiteur ou participant. Buvette et restauration sur place. .
Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 36 53 89
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English : Descente de caisses à savon
L’événement Descente de caisses à savon Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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