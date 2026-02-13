Tonnerre

Descente de caisses à savon

Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Ne manquez pas la 3ème édition de la descente de caisses à savon ! Venez en tant que visiteur ou participant. Buvette et restauration sur place. .

Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 36 53 89

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English : Descente de caisses à savon

L’événement Descente de caisses à savon Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois