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Descente de caisses à savon Tonnerre

Descente de caisses à savon Tonnerre dimanche 14 juin 2026.

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Tonnerre

Descente de caisses à savon

Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Ne manquez pas la 3ème édition de la descente de caisses à savon ! Venez en tant que visiteur ou participant. Buvette et restauration sur place.   .

Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 36 53 89 

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English : Descente de caisses à savon

L’événement Descente de caisses à savon Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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