Concert 200 voix pour Goldman Quai de la Réunion Le Havre

samedi 13 février 2027 · Quai de la Réunion · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert 200 voix pour Goldman

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 20:00:00

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2027-02-13

Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la voix sincère et bouleversante de Flo Gallo. Une voix si proche de celle de Goldman qu’elle en devient troublante d’émotion.

Entouré de 200 choristes, replongez dans les plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman, celles gravées à jamais dans nos coeurs Envole-moi, Encore…

Réservation obligatoire. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

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English : Concert 200 voix pour Goldman

L’événement Concert 200 voix pour Goldman Le Havre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie