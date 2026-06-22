Informations pratiques

Jouhet

Concert 4 saisons Tchaikovsky et Piazzolla avec le Trio Itinera Mundi

10 Rue de l’Ancien Charron Jouhet Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Le Trio italien Itinéra Mundi réunit une formation originale et vibrante piano, accordéon et violoncelle. Avec cette combinaison sonore singulière, les musiciens proposent un voyage musical intense où les styles et les époques se rencontrent.

Au programme, deux chefs-d’œuvre autour d’un même thème Les Quatre Saisons de Antonio Vivaldi et celles d’Astor Piazzolla. Entre le baroque flamboyant du compositeur vénitien et l’énergie du tango contemporain du maître argentin, le trio construit un dialogue saisissant.

Réputés pour leurs interprétations explosives et passionnées, les musiciens d’Itinéra Mundi repoussent les frontières des genres. Sous leurs archets et leurs doigts, la musique baroque comme le tango nuevo prennent une dimension nouvelle puissante, rythmée et vibrante — presque comme du rock.

Laura Lanzetti piano

Arianna Menesini violoncelle

Gianluca Campi accordéon .

10 Rue de l’Ancien Charron Jouhet 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine assompvg@gmail.com

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English : Concert 4 saisons Tchaikovsky et Piazzolla avec le Trio Itinera Mundi

L’événement Concert 4 saisons Tchaikovsky et Piazzolla avec le Trio Itinera Mundi Jouhet a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne