Stage marionnettes à La Belle Idée Jouhet
samedi 11 juillet 2026 · Jouhet
Informations pratiques
Jouhet
Stage marionnettes à La Belle Idée
10 Rue de l’Ancien Charron Jouhet Vienne
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Fabrication de marionnettes théâtre d’ombres et spectacle avec Esperanza Corredor. Tous publics .
10 Rue de l’Ancien Charron Jouhet 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 78 54 78 asso.labelleidee@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage marionnettes à La Belle Idée
L’événement Stage marionnettes à La Belle Idée Jouhet a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne