Informations pratiques

Jouhet

Stage marionnettes à La Belle Idée

10 Rue de l’Ancien Charron Jouhet Vienne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Fabrication de marionnettes théâtre d’ombres et spectacle avec Esperanza Corredor. Tous publics .

10 Rue de l’Ancien Charron Jouhet 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 78 54 78 asso.labelleidee@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage marionnettes à La Belle Idée

L’événement Stage marionnettes à La Belle Idée Jouhet a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne