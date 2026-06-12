Focus patrimoine Balade le long de la Gartempe Devant l’église Jouhet
Focus patrimoine Balade le long de la Gartempe Devant l’église Jouhet jeudi 23 juillet 2026.
Jouhet
Focus patrimoine Balade le long de la Gartempe
Devant l’église 2 Rue de l’Église Jouhet Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Découverte du bourg avec l’histoire du château de la Contour, l’église Notre-Dame, les traversées de la Gartempe au fil du temps, la chapelle Ste-Catherine et ses peintures murales. En amont du festival Musique et Patrimoine.
Sans réservation.
Prévoir bonnes chaussures.
Organisée par Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .
Devant l’église 2 Rue de l’Église Jouhet 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Focus patrimoine Balade le long de la Gartempe
L’événement Focus patrimoine Balade le long de la Gartempe Jouhet a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne