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Focus patrimoine Balade le long de la Gartempe Devant l’église Jouhet

Focus patrimoine Balade le long de la Gartempe Devant l’église Jouhet

Focus patrimoine Balade le long de la Gartempe Devant l’église Jouhet jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Devant l'église

Adresse : 2 Rue de l'Église

Ville : 86500 Jouhet

Département : Vienne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Jouhet

Focus patrimoine Balade le long de la Gartempe

Devant l’église 2 Rue de l’Église Jouhet Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Découverte du bourg avec l’histoire du château de la Contour, l’église Notre-Dame, les traversées de la Gartempe au fil du temps, la chapelle Ste-Catherine et ses peintures murales. En amont du festival Musique et Patrimoine.
Sans réservation.
Prévoir bonnes chaussures.
Organisée par Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe   .

Devant l’église 2 Rue de l’Église Jouhet 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53  patrimoine@ccvg86.fr

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English : Focus patrimoine Balade le long de la Gartempe

L’événement Focus patrimoine Balade le long de la Gartempe Jouhet a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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