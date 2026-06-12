Focus patrimoine Balade le long de la Gartempe Devant l’église Jouhet jeudi 23 juillet 2026.

Jouhet

Focus patrimoine Balade le long de la Gartempe

Devant l’église 2 Rue de l’Église Jouhet Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Découverte du bourg avec l’histoire du château de la Contour, l’église Notre-Dame, les traversées de la Gartempe au fil du temps, la chapelle Ste-Catherine et ses peintures murales. En amont du festival Musique et Patrimoine.

Sans réservation.

Prévoir bonnes chaussures.

Organisée par Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .

Devant l’église 2 Rue de l’Église Jouhet 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

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English : Focus patrimoine Balade le long de la Gartempe

L’événement Focus patrimoine Balade le long de la Gartempe Jouhet a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne