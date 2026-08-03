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AGENDA · Amiens

Concert à Amiens : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann Eglise St Leu Amiens

jeudi 17 septembre 2026 · Eglise St Leu · Amiens

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Eglise St Leu
Adresse
Rue St Leu 80000 Amiens
Ville
Amiens

Concert à Amiens : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann Eglise St Leu Amiens Jeudi 17 septembre, 20h00

Concert d’exception à l’Église St-Leu d’Amiens le 17 sept à 20h ! 5 musiciens pour de grands chefs-d’œuvre. Réservez dès maintenant !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-17T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-17T21:15:00.000+02:00

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Eglise St Leu Rue St Leu 80000 Amiens Amiens


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