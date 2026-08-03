AGENDA · Amiens
Concert à Amiens : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann Eglise St Leu Amiens
jeudi 17 septembre 2026 · Eglise St Leu · Amiens
Informations pratiques
Concert à Amiens : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxmann Eglise St Leu Amiens Jeudi 17 septembre, 20h00
Concert d’exception à l’Église St-Leu d’Amiens le 17 sept à 20h ! 5 musiciens pour de grands chefs-d’œuvre. Réservez dès maintenant !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-17T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-17T21:15:00.000+02:00
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Eglise St Leu Rue St Leu 80000 Amiens Amiens
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