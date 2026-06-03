CONCERT A Cappella – Lehna, Laura Clauzel et Roxane Terramorsi La Chapelle Reille Paris

Trois voix de femmes, puissantes et habitées, font revivre l’esprit des veillées autour des chants du monde.

Roxane Terramorsi, Lehna et Laura Clauzel auront le plaisir de se produire pour une date unique le vendredi 05 juin dans le 14e arrondissement de Paris, à La Chapelle Reille (Tiers lieux Village Reille). A capella, leurs voix s’accordent avec finesse et intensité pour restituer l’émotion brute du chant. Un voyage de toute beauté au coeur des paysages polyphoniques …

Né à l’été 2025 à l’occasion de la première édition du festival itinérant “Alti Casi” créé par Roxane Terramorsi, ce trio s’est construit au fil des concerts portés par l’acoustique des lieux, la magie des paysages et l’écoute du public.

Elles présenteront leur album « Scontra ».

Plein Tarif : 20 euros

Tarif Réduit : 15 euros

Tarif Solidaire (Bénéficiaires des minima sociaux Jeunes de -26 ans) : 10 euros

Gratuité : Enfants de moins de 15 ans

Chapelle Rieille – 11 impasse Reille – Paris 14eme. Non visible depuis la route. Entrée dans le “village Reille”

05 juin – Ouverture des portes 19h30 – Début du concert 20h – Durée 1h20

Ⓜ️ Accès métro Alésia, Glacière / RER B Cité Universitaire / Bus 21 / 216

♿️ Accès pour les personnes en fauteuil

Chant du TOUT-MONDE A Cappella avec Roxane Terramorsi, Laura Clauzel et Lehna à Paris le Vendredi 05 juin dans le 14e arrondissement, à La Chapelle du Village Reille. Elles présenteront leur premier album « Scontra ».

Le vendredi 05 juin 2026

de 20h00 à 21h20

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T00:20:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T20:00:00+02:00_2026-06-05T21:20:00+02:00

La Chapelle Reille 11 Impasse Reille 75014 Paris

https://www.helloasso.com/associations/le-son-des-couleurs-production/evenements/concert-a-capella lesondescouleursproduction@gmail.com https://www.facebook.com/events/994959100377196 https://www.facebook.com/events/994959100377196



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