Concert à Colmar : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler et Waxman, Salle des Catherinettes, Colmar
dimanche 4 octobre 2026 · Salle des Catherinettes · Colmar
Informations pratiques
Concert à Colmar : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler et Waxman Dimanche 4 octobre, 17h00 Salle des Catherinettes Collectivité européenne d’Alsace
de 20 à 30€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:15:00+02:00
Fin : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:15:00+02:00
Concert à Colmar !
L’Ensemble Musicâme France vous prépare un fabuleux concert à la Salle des Catherinettes pour vivre la musique classique comme jamais.
Cinq musiciens d’exception, un programme renversant ! Venez vivre une expérience musicale unique et inoubliable !
Programme:
- M. Ravel : Boléro
- C. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
- A. Vivaldi : Les Quatre Saisons – « L’Été » : Presto
- D. Cantemir : Peşrev Bûselik
- W. A. Mozart : Concerto pour flûte en ré majeur – Allegro aperto
- J. S. Bach / Ackmann : Concerto pour deux violons (version jazz) – Allegro
- F. Doppler : Airs valaques
- A. Piazzolla : Oblivion
- F. Waxman : Fantaisie sur l’opéra Carmen
Ensemble Musicâme Strasbourg
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Salle des Catherinettes 8 rue kleber 68000 Colmar Colmar 68000 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-colmar-vivaldi-bach-mozart-ravel/ »}]
L’Ensemble Musicâme France vous attend à Colmar pour un concert d’exception : Vivaldi, Bach, Mozart & Ravel. Ne manquez pas ce rendez-vous !
Musicâme France Production
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