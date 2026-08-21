Concert à Colmar : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler et Waxman, Salle des Catherinettes, Colmar

Informations pratiques

Concert à Colmar : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler et Waxman Dimanche 4 octobre, 17h00 Salle des Catherinettes Collectivité européenne d’Alsace

de 20 à 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:15:00+02:00

Fin : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:15:00+02:00

Concert à Colmar !

L’Ensemble Musicâme France vous prépare un fabuleux concert à la Salle des Catherinettes pour vivre la musique classique comme jamais.

Cinq musiciens d’exception, un programme renversant ! Venez vivre une expérience musicale unique et inoubliable !

Programme:

M. Ravel : Boléro

C. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune

A. Vivaldi : Les Quatre Saisons – « L’Été » : Presto

D. Cantemir : Peşrev Bûselik

W. A. Mozart : Concerto pour flûte en ré majeur – Allegro aperto

J. S. Bach / Ackmann : Concerto pour deux violons (version jazz) – Allegro

F. Doppler : Airs valaques

A. Piazzolla : Oblivion

F. Waxman : Fantaisie sur l’opéra Carmen

Ensemble Musicâme Strasbourg

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Salle des Catherinettes 8 rue kleber 68000 Colmar Colmar 68000 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-colmar-vivaldi-bach-mozart-ravel/ »}]

L’Ensemble Musicâme France vous attend à Colmar pour un concert d’exception : Vivaldi, Bach, Mozart & Ravel. Ne manquez pas ce rendez-vous !

Musicâme France Production