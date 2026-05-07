Metz

Concert A contre temps Chorale Universitaire de Metz

Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Et si le temps nous échappait ? Dans ce spectacle choral, l’histoire commence doucement, portée par l’idée simple que chacun peut savourer l’instant présent. Mais, au fil des tableaux, le rythme s’emballe tout va plus vite, une chose en entraînant une autre, et les choristes se retrouvent happés dans un tourbillon qui ne cesse de croître. Entre courses effrénées et déséquilibre grandissant, ils devront puiser dans leurs forces pour dire stop , retrouver leur souffle, et réapprendre à contempler la beauté des instants partagés. Jusqu’à atteindre, ensemble, un nouvel équilibre. Sur scène, 80 jeunes chanteurs et danseurs, étudiants et jeunes professionnels donnent vie à ce voyage à travers le temps. Ils sont portés par 4 musiciens talentueux qui jouent en live et insufflent une énergie unique à chaque tableau. Avec des costumes vibrants, des décors soignés, des lumières sculptées et un répertoire mêlant musiques actuelles et chants du monde, ils offrent un show choral spectaculaire, énergique et profondément humain.Tout public

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Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

What if time got away from us? In this choral show, the story begins gently, driven by the simple idea that everyone can savor the present moment. But as the show progresses, the pace quickens, one thing leads to another, and the choristers find themselves caught up in an ever-growing whirlwind. Between frantic races and growing imbalance, they have to draw on their strength to say stop , catch their breath, and learn to contemplate the beauty of shared moments. Until, together, they reach a new equilibrium. On stage, 80 young singers and dancers, students and young professionals bring this journey through time to life. They are supported by 4 talented musicians who play live, infusing each tableau with a unique energy. With vibrant costumes, meticulous scenery, sculpted lighting and a repertoire blending contemporary music and world songs, they offer a spectacular, energetic and deeply human choral show.

L’événement Concert A contre temps Chorale Universitaire de Metz Metz a été mis à jour le 2026-05-04 par AGENCE INSPIRE METZ