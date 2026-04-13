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Travaux de rénovation 2025-2027 : l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz se refait une jeunesse !, Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz, Metz

Travaux de rénovation 2025-2027 : l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz se refait une jeunesse !, Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz, Metz

Travaux de rénovation 2025-2027 : l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz se refait une jeunesse !, Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz, Metz samedi 9 mai 2026.

Lieu : Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz

Adresse : 4-5 place de la Comédie 57000 METZ

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Travaux de rénovation 2025-2027 : l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz se refait une jeunesse ! 9 et 10 mai Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Samedi 9 et dimanche 10 mai

• 9h-13h / 14h-18h : visites guidées du chantier de l’Opéra-Théâtre

Informations pratiques
– Visites d’1/2 heure sur inscription obligatoire (opera.eurometropolemetz.eu)
– Groupes de 19 personnes maximum
– Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte
– Casque de protection et gilet jaune obligatoires (fournis sur place)
– Chaussures fermées et adaptées (type baskets)
– Accessibilité limitée

Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz 4-5 place de la Comédie 57000 METZ Metz 57000 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://opera.eurometropolemetz.eu »}]
Visites guidées du chantier de l’Opéra-Théâtre opéra visite

© Xavier Fabre – architecte

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