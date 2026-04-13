Travaux de rénovation 2025-2027 : l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz se refait une jeunesse !, Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz, Metz

Travaux de rénovation 2025-2027 : l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz se refait une jeunesse ! 9 et 10 mai Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Samedi 9 et dimanche 10 mai

• 9h-13h / 14h-18h : visites guidées du chantier de l’Opéra-Théâtre

Informations pratiques

– Visites d’1/2 heure sur inscription obligatoire (opera.eurometropolemetz.eu)

– Groupes de 19 personnes maximum

– Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte

– Casque de protection et gilet jaune obligatoires (fournis sur place)

– Chaussures fermées et adaptées (type baskets)

– Accessibilité limitée

Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz 4-5 place de la Comédie 57000 METZ Metz 57000 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://opera.eurometropolemetz.eu »}]

Visites guidées du chantier de l’Opéra-Théâtre opéra visite

© Xavier Fabre – architecte