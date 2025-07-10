Spectacle Teatro di Verzura L’Arsenal-Jean-Marie-Rausch Metz

Spectacle Teatro di Verzura

L’Arsenal-Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Teatro di Verzura ( Théâtre de Verdure ) revisite l’opéra baroque en dialogue scénographique avec Lise Duclaux, artiste visuelle dont l’inspiration prend sa source dans l’observation de la nature et notamment du végétal.

Entre chant et performance, la mise en scène de Stéphane Ghislain Roussel détourne l’esthétique baroque vers l’expression d’un vivant invisible ou oublié plantes, insectes, etc.

Intégrant un florilège de pages lyriques de Monteverdi et de ses contemporains servies par le talent polyphonique de l’ensemble Canto LX, le spectacle invite à une expérience sensorielle et émotionnelle totale.+ Extra kids garderie artistique pour les enfants de 5 à 10 ans.

Dans le cadre du projet transfrontalier GRACE financé par le programme Interreg de l’Union européenne porté par la Ville de MetzTout public

English :

Teatro di Verzura ( Theatre of Greenery ) revisits Baroque opera in a scenographic dialogue with Lise Duclaux, a visual artist whose inspiration comes from observing nature, particularly plants.

Somewhere between song and performance, Stéphane Ghislain Roussel’s staging turns Baroque aesthetics towards the expression of invisible or forgotten living things plants, insects and so on.

Featuring an anthology of lyrical pages by Monteverdi and his contemporaries, served up by the polyphonic talent of the Canto LX ensemble, the show invites you to a total sensory and emotional experience.+ Extra kids artistic daycare for children aged 5 to 10.

As part of the GRACE cross-border project financed by the European Union’s Interreg program and supported by the City of Metz

German :

Teatro di Verzura ( Théâtre de Verdure ) interpretiert die Barockoper im szenografischen Dialog mit Lise Duclaux, einer visuellen Künstlerin, deren Inspiration in der Beobachtung der Natur und insbesondere der Pflanzenwelt wurzelt.

Die Inszenierung von Stéphane Ghislain Roussel, die zwischen Gesang und Performance angesiedelt ist, lenkt die barocke Ästhetik auf den Ausdruck des unsichtbaren oder vergessenen Lebendigen Pflanzen, Insekten usw. ab.

Die Aufführung beinhaltet eine Auswahl lyrischer Seiten von Monteverdi und seinen Zeitgenossen, die von dem polyphonen Talent des Ensembles Canto LX serviert werden, und lädt zu einer totalen sensorischen und emotionalen Erfahrung ein.+ Extra kids Künstlerische Kinderbetreuung für Kinder von 5 bis 10 Jahren.

Im Rahmen des grenzüberschreitenden Projekts GRACE, das vom Interreg-Programm der Europäischen Union finanziert und von der Stadt Metz getragen wird

Italiano :

Il Teatro di Verzura rivisita l’opera barocca in un dialogo scenografico con Lise Duclaux, artista visiva la cui ispirazione nasce dall’osservazione della natura, in particolare delle piante.

A metà tra canzone e performance, la messa in scena di Stéphane Ghislain Roussel orienta l’estetica barocca verso l’espressione di esseri viventi invisibili o dimenticati piante, insetti, ecc.

Con un’antologia di pagine liriche di Monteverdi e dei suoi contemporanei, servite dal talento polifonico dell’ensemble Canto LX, lo spettacolo è un invito a un’esperienza sensoriale ed emotiva totale.+ Extra kids nursery artistica per bambini dai 5 ai 10 anni.

Nell’ambito del progetto transfrontaliero GRACE, finanziato dal programma Interreg dell’Unione Europea e sostenuto dalla Città di Metz

Espanol :

Teatro di Verzura ( Teatro de verdor ) revisita la ópera barroca en un diálogo escenográfico con Lise Duclaux, artista visual cuya inspiración procede de la observación de la naturaleza, en particular de las plantas.

A medio camino entre el canto y la representación, la puesta en escena de Stéphane Ghislain Roussel orienta la estética barroca hacia la expresión de los seres vivos invisibles u olvidados: plantas, insectos, etc.

Con una antología de páginas líricas de Monteverdi y sus contemporáneos, servidas por el talento polifónico del conjunto Canto LX, el espectáculo es una invitación a una experiencia sensorial y emocional total.+ Guardería artística extra infantil para niños de 5 a 10 años.

En el marco del proyecto transfronterizo GRACE, financiado por el programa Interreg de la Unión Europea y apoyado por la ciudad de Metz

