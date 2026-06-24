Concert à deux Orgues Église Saint-Vincent Roquevaire
Concert à deux Orgues Église Saint-Vincent Roquevaire vendredi 9 octobre 2026.
Roquevaire
Concert à deux Orgues
Vendredi 9 octobre 2026 de 20h à 21h30.
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert. Église Saint-Vincent Place de l’Eglise Roquevaire Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 21:30:00
Date(s) :
2026-10-09
En partenariat avec l’association Les claviers d’Auriol, ce programme offre la possibilité de découvrir les jeunes talents du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille.
Classe de trompette du professeur Philippe Nava et classe d’orgue du professeur Emmanuel Arakélian. Ces brillants disciples, qui ont déjà accédé au niveau supérieur, auront ici l’opportunité de jouer en public des duos trompette et orgue, en vraie situation de concert. .
Église Saint-Vincent Place de l’Eglise Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 05 33
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English :
In partnership with the association Les claviers d’Auriol, this program offers the opportunity to discover young talents from the Pierre Barbizet Conservatory in Marseille.
L’événement Concert à deux Orgues Roquevaire a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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