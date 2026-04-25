Concert à Figeac Keziah Jones Figeac

Informations pratiques

Figeac

Concert à Figeac Keziah Jones

Espace F. Mitterrand, pl P. Renaud Figeac Lot

Tarif : – – 25 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-23 20:30:00

fin : 2027-04-23

Date(s) :

2027-04-23

Keziah Jones, artiste de renommée internationale et inventeur du blufunk, en concert événement à Figeac !

Musicien charismatique et engagé qui n’a jamais eu peur d’embrasser la pop, attaché à ses racines nigérianes sans pour autant s’interdire d’être nomade, Keziah Jones est toujours prêt à se réinventer

Keziah Jones, artiste de renommée internationale et inventeur du blufunk, en concert événement à Figeac !

Musicien charismatique et engagé qui n’a jamais eu peur d’embrasser la pop, attaché à ses racines nigérianes sans pour autant s’interdire d’être nomade, Keziah Jones est toujours prêt à se réinventer. Il nous revient avec un opus aux allures de manifeste, malicieusement intitulé Alive and kicking (vivant et en forme). L’artiste l’a imaginé comme un fil traversant sa carrière, une sorte de résumé des épisodes précédents . Le projet a été enregistré avec les fidèles membres de son groupe, dans la ville de son enfance, Lagos, au Nigéria. Retour aux sources. Artiste pluridisciplinaire sans limite, Keziah Jones ne fait pas que jouer la musique, il la transcende et la vit avec une liberté et une passion qui défient le temps. On n’aura jamais fini de découvrir l’inspirant Olufemi Sanyaolu, a.k.a. Mister Jones.

Cerise sur le gâteau, en before et en after le trublion David Walters, en mode DJ set fera la part belle à un répertoire empreint de beats électroniques sous influences afro-caribéennes.

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Espace F. Mitterrand, pl P. Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

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English :

Keziah Jones, internationally renowned artist and creator of blufunk, in a special concert in Figeac!

A charismatic and socially conscious musician who has never been afraid to embrace pop, staying true to his Nigerian roots while still embracing his nomadic spirit, Keziah Jones is always ready to reinvent himself

L’événement Concert à Figeac Keziah Jones Figeac a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Figeac