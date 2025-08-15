Concert à Figeac Orchestre National du Capitole de Toulouse Figeac

Concert à Figeac Orchestre National du Capitole de Toulouse Figeac vendredi 20 mars 2026.

Espace François Mitterrand, foirail Figeac Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif adulte

Début : 2026-03-20 20:30:00

Les Quatre Saisons

Contrairement à l’expression qui veut qu’il n’y ait plus de saisons… ici, il y a plus de saisons huit !

Quoiqu’inspirées par les célébrissimes Quatre Saisons de Vivaldi, celles de l’Argentin Piazzolla en diffèrent dans l’esprit non seulement les saisons sont inversées entre les hémisphères nord et sud, mais tandis que Vivaldi imite avec maestria des éléments de la nature, comme le chant des oiseaux, l’orage, etc., Piazzolla cherche avant tout à nous faire ressentir un environnement humain, celui du port de Buenos Aires, avec les rythmes enivrants du tango qu’il a révolutionné.

La supersoliste de l’Orchestre du Capitole Jaewon Kim assurera à la fois la direction et la partie soliste dans ces œuvres ici entrecroisées, à la virtuosité démoniaque.

Direction et soliste Jaewon Kim

English :

The Four Seasons

Contrary to the saying that there are no more seasons? here, there are more seasons: eight!

Although inspired by Vivaldi?s famous Four Seasons, those of Argentinian composer Piazzolla differ in spirit: not only are the seasons reversed between the northern and southern hemispheres, but whereas Vivaldi masterfully imitates elements of nature, such as birdsong, thunderstorms, etc., Piazzolla seeks above all to make us feel a human environment, that of the port of Buenos Aires, with the intoxicating rhythms of the tango he revolutionized.

Orchestre du Capitole supersoloist Jaewon Kim will be both conductor and soloist in these interwoven works of demonic virtuosity.

Conductor and soloist Jaewon Kim

German :

Die vier Jahreszeiten

Entgegen dem Sprichwort, dass es keine Jahreszeiten mehr gibt, gibt es hier mehr Jahreszeiten: acht!

Obwohl sie von Vivaldis berühmten Vier Jahreszeiten inspiriert sind, unterscheiden sich die Werke des Argentiniers Piazzolla in ihrem Geist: Die Jahreszeiten sind nicht nur zwischen der Nord- und der Südhalbkugel umgekehrt, sondern während Vivaldi meisterhaft Naturelemente wie Vogelgesang, Gewitter usw. imitiert, versucht Piazzolla vor allem, uns die menschliche Umgebung des Hafens von Buenos Aires mit den berauschenden Rhythmen des Tangos, den er revolutioniert hat, spüren zu lassen.

Die Supersolistin des Capitol Orchesters, Jaewon Kim, wird sowohl als Dirigentin als auch als Solistin in diesen sich hier überschneidenden Werken mit ihrer dämonischen Virtuosität auftreten.

Leitung und Solistin Jaewon Kim

Italiano :

Le quattro stagioni

Contrariamente al detto che non ci sono più stagioni, qui ci sono più stagioni: otto!

Sebbene ispirate alle celebri Quattro Stagioni di Vivaldi, quelle del compositore argentino Piazzolla si differenziano per lo spirito: non solo le stagioni sono invertite tra l’emisfero settentrionale e quello meridionale, ma mentre Vivaldi imita magistralmente elementi della natura, come il canto degli uccelli, i temporali, eccetera, Piazzolla cerca soprattutto di farci sentire un ambiente umano, quello del porto di Buenos Aires, con i ritmi inebrianti del tango che ha rivoluzionato.

Il supersolista dell’Orchestre du Capitole Jaewon Kim dirigerà e suonerà la parte solista in queste opere intrecciate di virtuosismo demoniaco.

Direttore e solista Jaewon Kim

Espanol :

Las cuatro estaciones

Contrariamente al dicho de que no hay más estaciones… aquí hay más estaciones: ¡ocho!

Aunque inspiradas en las famosas Cuatro Estaciones de Vivaldi, las del compositor argentino Piazzolla difieren en espíritu: no sólo se invierten las estaciones entre los hemisferios norte y sur, sino que, mientras Vivaldi imita magistralmente elementos de la naturaleza, como el canto de los pájaros, las tormentas, etc., Piazzolla busca sobre todo hacernos sentir un ambiente humano, el del puerto de Buenos Aires, con los ritmos embriagadores del tango que él revolucionó.

El supersolista de la Orquesta del Capitolio Jaewon Kim dirigirá y tocará la parte solista en estas obras entrelazadas de virtuosismo demoníaco.

Director y solista Jaewon Kim

