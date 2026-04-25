Informations pratiques

Figeac

Concert à Figeac Souad Massi

Espace Mitterrand, Foirail Figeac Lot

Tarif : – – 25 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Une artiste libre pour un concert exceptionnel !

Souad Massi, chanteuse de renommée mondiale, a longtemps été comparée à Joan Baez et Tracy Chapman avant de s’imposer comme une figure incontournable du folk-rock

Une artiste libre pour un concert exceptionnel !

Souad Massi, chanteuse de renommée mondiale, a longtemps été comparée à Joan Baez et Tracy Chapman avant de s’imposer comme une figure incontournable du folk-rock. Portée par ses valeurs de liberté et de justice, elle poursuit son parcours avec une détermination sans faille. Cette nouvelle tournée accompagne la sortie de son nouvel album Zagate, qui repousse les frontières de son univers musical et de son engagement.

Toujours en quête d’ouverture, elle enrichit sa musique de nouvelles influences et d’une palette sonore encore plus vaste.

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Espace Mitterrand, Foirail Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe@grand-figeac.fr

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English :

A free-spirited artist for an exceptional concert!

Souad Massi, a world-renowned singer, was long compared to Joan Baez and Tracy Chapman before establishing herself as a leading figure in folk-rock

L’événement Concert à Figeac Souad Massi Figeac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Figeac