Informations pratiques

Wintzenheim

Concert A Frontera, Las Baklavas

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-01-06 20:00:00

fin : 2027-01-06 22:00:00

Date(s) :

2027-01-06

Las Baklavas est un groupe engagé qui tire son essence de sonorités allant de la Cordillère des Andes aux montagnes du Caucase.

Las Baklavas est un groupe engagé qui tire son essence de sonorités allant de la Cordillère des Andes aux montagnes du Caucase. Ces couleurs, alliées au féminisme de leurs compositions, se mélangent pour créer une texture où coexistent musiques traditionnelles, actuelles et univers personnels.

Tous unis dans une énergie vivante et festive, ils invitent le public à se questionner et à s’imprégner de cette ambiance chaleureuse de collectif et d’empowerment. Sur scène, six musiciennes et musiciens créent un espace-temps néo-traditionnel dans lequel fusionnent instruments acoustiques, électroniques, raps, polyphonies et influences allant du jazz à la techno.

Par la réinterprétation et la composition, iels exposent l’énergie créatrice et forte de la femme dans les musiques traditionnelles. Face à sa représentation diminuée et passive dans les textes originaux, ils révèlent des paroles libérées qui affirment son identité, sa place et ses droits. .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

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English :

Las Baklavas is a socially conscious band that draws its inspiration from sounds ranging from the Andes to the Caucasus Mountains.

L’événement Concert A Frontera, Las Baklavas Wintzenheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Colmar