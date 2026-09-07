Concert à la Basilique Saint-Pierre, Basilique Saint-Pierre, Avignon

Informations pratiques

Concert à la Basilique Saint-Pierre Dimanche 20 septembre, 17h00 Basilique Saint-Pierre Vaucluse

Participation libre pour la restauration des Grandes Orgues de Saint-Pierre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Une voix, un orgue !

Le duo Canticel soutient le patrimoine en péril.

Catherine DAGOIS, chant contralto Edgar TEUFEL.

Catherine DAGOIS et Edgar TEUFEL, les deux virtuoses de Canticel feront vibrer la basilique avec leur Ballade musicale. De grandes œuvres telles « Jésus que ma joie demeure » de Bach, le « Génie du Froid » de Purcell ou le superbe « Amazing Grace » alterneront avec de célèbres Ave Maria et des pièces religieuses d’inspiration populaire, ainsi le fascinant Spiritual «Crucifixion» sur un arrangement inédit d’Edgar.

Concert présenté par Les Amis des Orgues de la Basilique Saint-Pierre d’Avignon.

Renseignements :

Mail : lesamisdesorguesdesaintpierre@gmail.com

Tél : 06 62 76 70 28

Basilique Saint-Pierre Place Saint Pierre, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490865402 https://avignon-tourisme.com/activites/basilique-saint-pierre [{« link »: « mailto:lesamisdesorguesdesaintpierre@gmail.com »}]

Une voix, un orgue !

©Inventaire National des Orgues