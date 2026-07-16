Concert à la Bougie : Les Quatre Volutes, L’Atelier, Jardins de l’abbaye, Argenteuil

Informations pratiques

Concert à la Bougie : Les Quatre Volutes Samedi 19 septembre, 20h30 L’Atelier, Jardins de l’abbaye Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Les Quatre Volutes vous proposent un voyage dans le temps, à travers un programme consacré aux compositeurs français de la Belle Époque. Chabrier, Debussy, Ravel et Fauré vous feront plonger au cœur de l’esthétique musicale française au temps de Claude Monet. Une pièce contemporaine de Florestan Gauthier, inscrite dans la continuité de cet héritage esthétique, complétera ce programme. Avec : Éloïse GAUTHIER, violon ; Émilie MELLARDI, violon ; Florestan GAUTHIER, alto et composition ; Ershad VAEZTHERANI, Contrebasse

L’Atelier, Jardins de l’abbaye 19 Rue Notre Dame, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134234534 https://www.argenteuil.fr/fr/latelier-jardins-de-labbaye L’Atelier est un ancien bâtiment industriel des établissements Debet et Kornberger installés de 1916 à 1985 sur les vestiges de l’abbaye Notre-Dame. De cet ensemble industriel composé à l’origine d’ateliers de petite mécanique et de deux bâtiments administratifs, seul un bâtiment est conservé. Celui-ci fait l’objet d’un rénovation complète en 2014 dans le cadre du réaménagement des jardins de l’abbaye. Aujourd’hui espace dédié à la culture et au patrimoine, la Ville d’Argenteuil y propose une programmation pluridisciplinaire mettant en lumière les collections du musée et des archives municipales mais également les arts visuels et la musique. En voiture : Autoroute A86, A15, sortie Argenteuil centre. Se garer : places disponibles au parking Vinci, rue Paul-Vaillant-Couturier. (45 minutes gratuites du lundi au samedi, et 30 minutes gratuites le dimanche). En train: Départ gare Saint-Lazare, arrêt Argenteuil (10 minutes si train direct). L’Atelier est situé à 15 min. à pied de la gare (suivre les rues Foch, des Gobelins et Notre-Dame). En bus : Lignes 2/4/9/8/140/340 à proximité.

Concert à la bougie par Les Quatre Volutes consacré aux compositeurs français de la Belle Époque

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