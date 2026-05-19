Concert À la croisée des chemins Rue de l’église Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

Concert À la croisée des chemins

Rue de l’église Ancienne abbaye de Saint-Sauveur Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Un piano s’installe à l’Abbaye de Saint-Sauveur pour un moment musical qui reconnecte à l’essentiel. A travers le répertoire classique de Fauré, Chopin, Rachmaninov ou Bach, cette performance célèbre la connexion profonde entre la musique et la nature. Un cadre historique unique pour un moment de sérénité partagé, loin des tumultes quotidiens. Par Hélène Spindler

Tout public, gratuit.Tout public

0 .

Rue de l’église Ancienne abbaye de Saint-Sauveur Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A piano takes up residence at the Abbaye de Saint-Sauveur for a musical moment that reconnects with the essential. Through the classical repertoire of Fauré, Chopin, Rachmaninov and Bach, this performance celebrates the deep connection between music and nature. A unique historical setting for a moment of shared serenity, far from the hustle and bustle of everyday life. By Hélène Spindler

Open to all, free of charge.

L’événement Concert À la croisée des chemins Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS