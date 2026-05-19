Fête du sport populaire Saint-Sauveur
Fête du sport populaire Saint-Sauveur samedi 20 juin 2026.
Saint-Sauveur
Fête du sport populaire
Rue Maurice Thorez Saint-Sauveur Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Rendez-vous le samedi 20 juin pour la fête du sport populaire à la base nautique de St Sauveur.
Au programme
– Randonnée pédestre de 10h à 12h avec un parcours de 6 et 10 kms.
– Initiation gratuite de 14h à 18h escalade, beach-volley, canoë-kayak, paddle, tennis de table, tir à l’arc, carabine laser, modélisme naval…
Accès libre et gratuit !
Rendez-vous le samedi 20 juin pour la fête du sport populaire à la base nautique de St Sauveur.
Au programme
– Randonnée pédestre de 10h à 12h avec un parcours de 6 et 10 kms.
– Initiation gratuite de 14h à 18h escalade, beach-volley, canoë-kayak, paddle, tennis de table, tir à l’arc, carabine laser, modélisme naval…
Accès libre et gratuit ! .
Rue Maurice Thorez Saint-Sauveur 80470 Somme Hauts-de-France +33 3 22 52 49 16
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English :
Join us on Saturday June 20 for the popular sports festival at the St Sauveur nautical base.
On the program:
– Hiking from 10 a.m. to 12 p.m. with 6 and 10 km routes.
– Free introductory courses from 2pm to 6pm: rock climbing, beach volleyball, canoeing, paddle, table tennis, archery, laser rifle, model shipbuilding…
Free access!
L’événement Fête du sport populaire Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-19 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme
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