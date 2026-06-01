Saint-Sauveur

Saint-Sauveur en fête

Stade de foot Saint-Sauveur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Olympiade et fête de la musique.

14h épreuves drôles et sportives.

17h30 musique.

Buvette et restauration. .

Stade de foot Saint-Sauveur 29400 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Saint-Sauveur en fête Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX