Saint-Sauveur en fête Saint-Sauveur
Saint-Sauveur en fête Saint-Sauveur samedi 13 juin 2026.
Saint-Sauveur
Saint-Sauveur en fête
Stade de foot Saint-Sauveur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Olympiade et fête de la musique.
14h épreuves drôles et sportives.
17h30 musique.
Buvette et restauration. .
Stade de foot Saint-Sauveur 29400 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Saint-Sauveur en fête Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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