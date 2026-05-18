Conférence Nouveau regard sur les plantes mal aimées du jardin Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

Conférence Nouveau regard sur les plantes mal aimées du jardin

Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Ortie, lierre, chardon ou pissenlit: redécouverte du rôle écologique et des vertues de ces plantes essentielles souvent délaissées et mal-aimées. Par Les jardins de Karine. Tout public, gratuit.

Inscription au 03 83 71 23 25 ou à maisondelaforet@ccvp.frTout public

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Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

Nettle, ivy, thistle or dandelion: rediscover the ecological role and virtues of these often neglected and unloved essential plants. By Les jardins de Karine. Open to all, free of charge.

Registration on 03 83 71 23 25 or at maisondelaforet@ccvp.fr

L’événement Conférence Nouveau regard sur les plantes mal aimées du jardin Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS