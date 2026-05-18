Initiation au géocaching Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

Initiation au géocaching

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Découverte de ce loisir mondial consistant à débusquer des boîtes cachées dans la nature à l’aide d’un smartphone. Présentation des règles et de l’application en salle, puis mise en pratique extérieure pour localiser une véritable cache dissimulée. Par la Maison de la Forêt. Tout public, gratuit.

Inscriptions au 03 83 71 23 25 ou à maisondelaforet@ccvp.frTout public

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Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

Discover this worldwide hobby, which consists of using a smartphone to find hidden boxes in the wild. Presentation of the rules and the application indoors, then outdoor practice to locate a real hidden cache . By Maison de la Forêt. Free for all.

Registration on 03 83 71 23 25 or at maisondelaforet@ccvp.fr

L’événement Initiation au géocaching Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS