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Trail des Grands Crus Plaine des sports Saint-Sauveur

Trail des Grands Crus Plaine des sports Saint-Sauveur

Trail des Grands Crus Plaine des sports Saint-Sauveur dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Plaine des sports

Adresse : La Garosse

Ville : 33250 Saint-Sauveur

Département : Gironde

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 19 19 21 Tarif de base plein tarif

Saint-Sauveur

Trail des Grands Crus

Plaine des sports La Garosse Saint-Sauveur Gironde

Tarif : 19 – 19 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Avis à tous les adeptes de running , de course à pied et amateurs de paysages grandioses le trail des grands crus est fait pour vous !
Plusieurs parcours légèrement vallonnés, traversant de nombreux Châteaux du Médoc, empruntant des chemins de vignes, de bois, de marais ou de sable sont à découvrir.
Au programme
09h00 randonnée
09h30 trail de 25 km
10h00 course nature de 10 km
10h10 et 10h20 course enfants.
Evénement organisé par Centre Médoc Athlé.
Sur inscription.   .

Plaine des sports La Garosse Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Trail des Grands Crus

L’événement Trail des Grands Crus Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Médoc-Vignoble

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