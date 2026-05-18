Trail des Grands Crus Plaine des sports Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

Trail des Grands Crus

Plaine des sports La Garosse Saint-Sauveur Gironde

Tarif : 19 – 19 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Avis à tous les adeptes de running , de course à pied et amateurs de paysages grandioses le trail des grands crus est fait pour vous !

Plusieurs parcours légèrement vallonnés, traversant de nombreux Châteaux du Médoc, empruntant des chemins de vignes, de bois, de marais ou de sable sont à découvrir.

Au programme

09h00 randonnée

09h30 trail de 25 km

10h00 course nature de 10 km

10h10 et 10h20 course enfants.

Evénement organisé par Centre Médoc Athlé.

Sur inscription. .

Plaine des sports La Garosse Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Trail des Grands Crus

L’événement Trail des Grands Crus Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Médoc-Vignoble