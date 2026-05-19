Mission photo Objectif Forêt Maison de la Forêt Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

Mission photo Objectif Forêt

Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Explorez la forêt, relevez les défis photo proposés et cumulez des points pour chaque image capturée. Une bonne raison de sortir et d’observer la beauté de la nature qui nous entoure. Guide des défis disponible à l’accueil de la Maison de la Forêt. Tout public, gratuit.

Informations à maisondelaforet@ccvp.fr ou au 03 83 71 23 25Tout public

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Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

Explore the forest, take on the photo challenges and earn points for every image you capture. A good reason to get out and observe the natural beauty that surrounds us. Challenge guide available from the Maison de la Forêt reception desk. Open to all, free of charge.

Information at maisondelaforet@ccvp.fr or 03 83 71 23 25

L’événement Mission photo Objectif Forêt Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS