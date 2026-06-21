Nogent-le-Rotrou

Concert à la Guinguette Bal de Circonstance

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Bal de Circonstance en concert à la guinguette.

Venez vous détendre autour de ce concert du samedi tout en sonorité joyeuse aux bords de l’Huisne.

Repas et boissons à base de produits locaux.

Réservation vivement conseillée pour la restauration sur place à partir de 19h.

Concert gratuit.

Concert du samedi à la Guinguette Bal de Circonstance.

Concert à danser, avec un répertoire allant de l’Occitanie au Kreiz Breizh. C’est puissant, joyeux et tout neuf !

Venez vous détendre autour de ce concert tout en sonorités joyeuses aux bords de l’Huisne en dégustant une assiette gourmande.

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Repas et boissons à base de produits locaux.

Réservation vivement conseillée pour la restauration sur place à partir de 19h.

Concert gratuit. .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 83 28 25 87

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English :

Bal de Circonstance in concert at the guinguette.

Come relax and enjoy this Saturday concert filled with joyful music on the banks of the Huisne.

Meals and drinks made with local products.

Reservations are strongly recommended for on-site dining starting at 7 p.m.

Free concert.

L’événement Concert à la Guinguette Bal de Circonstance Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-21 par OTs DU PERCHE