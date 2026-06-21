Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Concert à la Guinguette Marquiswing

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Marquiswing en concert à la guinguette.

Venez vous détendre autour de ce concert du samedi tout en sonorité joyeuse aux bords de l’Huisne.

Repas et boissons à base de produits locaux.

Réservation vivement conseillée pour la restauration sur place à partir de 19h.

Concert gratuit.

Concert du samedi à la Guinguette Marquiswing.

Ambiance Swing pour clôturer la 3ème saison de la Guinguette.

Venez vous détendre autour de ce concert tout en sonorités joyeuses aux bords de l’Huisne en dégustant une assiette gourmande.

—

Repas et boissons à base de produits locaux.

Réservation vivement conseillée pour la restauration sur place à partir de 19h.

Concert gratuit. .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 83 28 25 87

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English :

Marquiswing in concert at the guinguette.

Come relax and enjoy this Saturday concert filled with cheerful music on the banks of the Huisne.

Meals and drinks made with local products.

Reservations are strongly recommended for on-site dining starting at 7 p.m.

Free concert.

L’événement Concert à la Guinguette Marquiswing Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-21 par OTs DU PERCHE