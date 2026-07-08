Concert À la source du Raï L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert À la source du Raï

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 21:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Après Constantine, Théo Ceccaldi poursuit l’exploration de ses racines familiales en s’associant à l’auteur-compositeur et interprète Sofiane Saidi, originaire de Sidi Bel Abbès, berceau du raï algérien. Ensemble, ils retracent les évolutions du premier courant musical arabe à dépasser les frontières nationales l’influence des musiques bédouines et des esclaves gnawa d’Afrique de l’Ouest, celle des comédies musicales égyptiennes et du chaâbi marocain jusqu’aux sonorités pop, rock, reggae et électro. Un concert sous le signe du métissage et d’une énergie hybride, servi une nouvelle fois par un orchestre d’envergure.

Style WoldTout public

26 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

After Constantine, Théo Ceccaldi continues to explore his family roots by teaming up with singer-songwriter Sofiane Saidi, a native of Sidi Bel Abbès, the birthplace of Algerian ra. Together, they trace the evolution of the first Arab musical movement to transcend national borders: from the influence of Bedouin music and the Gnawa slaves of West Africa, to that of Egyptian musicals and Moroccan chaabi, all the way to pop, rock, reggae, and electronic sounds. A concert marked by cultural fusion and hybrid energy, once again performed by a large-scale orchestra.

Genre: World

L’événement Concert À la source du Raï Metz a été mis à jour le 2026-06-29 par AGENCE INSPIRE METZ