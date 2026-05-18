Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert à l’église de Bitry Bitry

Concert à l’église de Bitry Bitry

Concert à l’église de Bitry Bitry samedi 6 juin 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 60350 Bitry

Département : Oise

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bitry

Concert à l’église de Bitry

Place de l’Église Bitry Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Concert de Martin Barral et Claire Spanaro. Le violoncelle à travers les âges.
Concert de Martin Barral et Claire Spanaro. Le violoncelle à travers les âges.   .

Place de l’Église Bitry 60350 Oise Hauts-de-France   amisdeleglisedebitry@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by Martin Barral and Claire Spanaro. The cello through the ages.

L’événement Concert à l’église de Bitry Bitry a été mis à jour le 2026-05-18 par Compiègne Pierrefonds Tourisme

À voir aussi à Bitry (Oise)