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Exposition de peintures Bitry

Exposition de peintures Bitry

Exposition de peintures Bitry samedi 6 juin 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 60350 Bitry

Département : Oise

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bitry

Exposition de peintures

Place de l’Église Bitry Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07

Regards croisés tableaux de Liliane Roger
Regards croisés tableaux de Liliane Roger   .

Place de l’Église Bitry 60350 Oise Hauts-de-France   amisdeleglisedebitry@gmail.com

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English :

Regards croisés: paintings by Liliane Roger

L’événement Exposition de peintures Bitry a été mis à jour le 2026-05-18 par Compiègne Pierrefonds Tourisme

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