Exposition de peintures Bitry
Exposition de peintures Bitry samedi 6 juin 2026.
Bitry
Exposition de peintures
Place de l’Église Bitry Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Regards croisés tableaux de Liliane Roger
Regards croisés tableaux de Liliane Roger .
Place de l’Église Bitry 60350 Oise Hauts-de-France amisdeleglisedebitry@gmail.com
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English :
Regards croisés: paintings by Liliane Roger
L’événement Exposition de peintures Bitry a été mis à jour le 2026-05-18 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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