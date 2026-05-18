Bitry

Exposition de peintures

Place de l’Église Bitry Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Regards croisés tableaux de Liliane Roger

Regards croisés tableaux de Liliane Roger .

Place de l’Église Bitry 60350 Oise Hauts-de-France amisdeleglisedebitry@gmail.com

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English :

Regards croisés: paintings by Liliane Roger

L’événement Exposition de peintures Bitry a été mis à jour le 2026-05-18 par Compiègne Pierrefonds Tourisme